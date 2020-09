Aalsmeer – Afgelopen dinsdag 15 september rond kwart voor acht in de avond werd de Brandweer gealarmeerd voor een brandgerucht aan de Oosteinderweg. Er was gehoord dat in een woning de rookmelder afging.

De Brandweer was snel ter plaatse. Het bleek te gaan om een vergeten pannetje op het vuur. De Brandweer heeft het pannetje van het vuur gehaald, de vlammetjes gedoofd en vervolgens de woning geventileerd. De bewoonster is ongedeerd gebleven.

Foto: VTF – Laurens Niezen