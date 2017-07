Uitgebreid onderzoek naar oorzaak brand

Kudelstaart – Vrijdag 21 juli even na half vijf in de middag is er brand uitgebroken op de zolder van een woning aan de Kudelstaartseweg.

De rook is in de wijde omgeving te zien. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand. Het water van de Westeinderplassen is gebruikt als blusmiddel.

Ook een ambulance is opgeroepen. De politie heeft assistentie verleend.

De brand lijkt te zijn ontstaan door brandstichting. Een buurvrouw laat weten dat het huis al enige tijd leeg stond, maar sporadisch werd ‘gekraakt’ door jongeren.

Vanmiddag ontstond er ineens brand. De politie doet samen met de brandweer een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de brand.

FOTO: Davey Photography / Davey Baas