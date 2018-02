Aalsmeer – Aan de Anjerlaan is dinsdagavond 20 februari even na half acht brand uitgebroken in een woning.

De brand woedde in de schoorsteen. De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse gekomen om de brand te blussen, waaronder een hoogwerker uit Hoofddorp. Met een ramoneur heeft de brandweer de schoorsteen geveegd en zodoende de brand gedoofd.

Voor zo er bekend zijn er geen slachtoffers gevallen bij de brand. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend.

Foto: VTF – Laurens Niezen