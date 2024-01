Rijsenhout – Op de Vrijheidsstraat is vrijdag rond kwart voor een in de middag brand uitgebroken in een woning door een hoverboard.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de woning uitbrandde. De brandweer van Rijsenhout kreeg ondersteuning van korpsen uit Aalsmeer en Hoofddorp.

Een aantal mensen is door ambulancepersoneel nagekeken en een geredde hond kreeg zuurstof van de aanwezige ambulance-medewerker.

Fotograaf: VLN Nieuws