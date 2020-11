Brand in woning door pannetje op het vuur

Aalsmeer – Vrijdag 20 november rond half zes in de middag werd de brandweer van Aalsmeer gealarmeerd voor een woningbrand op de Uiterweg. De brandweer van Aalsmeer is samen met de collega’s uit Rijsenhout ter plaatse gegaan. Er bleek brand gewoed te hebben in de keuken. Een pannetje op het vuur was de oorzaak.

De brandweer hoefde niet in actie te komen wat blussen betreft. De bewoners hadden namelijk zelf de brand met een blusdeken gedoofd. Toch is de keuken zwaar beschadigd geraakt.

De brand was gepaard gegaan met veel rookontwikkeling. Met een ventilator heeft de brandweer het huis schoon geblazen. Er is gelukkig niemand gewond geraakt.

Foto: Marco Carels