Uithoorn – Dinsdagavond 12 mei is er brand uitgebroken in een woning van de Schumanflat in Uithoorn. De bewoner is wegens rook inademing per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht.

De brandweer van Uithoorn was met twee brandweerwagens aanwezig en vanuit Mijdrecht was de hoogwerker ingeroepen. De brand was snel geblust. Ere wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak. (foto Jan Uithol)