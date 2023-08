Brand in garage bij woning aan Legmeerdijk

Aalsmeer – De brandweer is donderdag 24 augustus aan het einde van de middag opgeroepen voor een brand bij een woning aan de Legmeerdijk, nabij de Machineweg.

De melding kwam binnen omstreeks 17.13 uur. Zowel de brandweer als de politie waren snel ter plaatse. Er werd al vrij vlot opgeschaald naar middel brand.

In de garage bleek benzine vlam te hebben gevat. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Een persoon had rook ingeademd en is nagekeken in de ambulance. Een ziekenhuisbezoek bleek gelukkig niet nodig.

Voor de brand, die snel onder controle was, is de Legmeerdijk enige tijd deels tijdelijk afgesloten geweest.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen