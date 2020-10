Aalsmeer – De brandweer is zondag 11 oktober omstreeks 19.40 uur in de avond uitgerukt voor een containerbrand in de Ophelialaan.

Een bouwcontainer vol met afval had vlam gevat. Met een HD-straal heeft de brandweer de brand geblust. Het vuur was snel onder controle.

Mogelijk is de brand aangestoken. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Foto: VTF