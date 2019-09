Brand bij bedrijf snel geblust!

Aalsmeerderbrug – Zaterdag 7 september rond kwart voor twaalf in de avond werden de brandweerkorpsen van Rijsenhout en Aalsmeer opgeroepen voor een brand bij een watersportbedrijf aan de Aalsmeerderdijk.

De brand was vermoedelijk ontstaan door een lichtkogel, die vanaf een boot was afgeschoten. Op het moment dat de brand uitbrak was Vuur en Licht op het water met een botenshow en een groots vuurwerk bij de watertoren in volle gang.

De brand was gelukkig snel onder controle. Door het snelle handelen van beide korpsen is de schade beperkt gebleven. Naast de brandweer waren ook de ambulancedienst en de politie ter plaatse. De medewerkers van de ambulance hebben geen hulp hoeven verlenen. Er is niemand gewond geraakt. De politie doet verder onderzoek naar de exacte oorzaak van de brand.

Foto’s: Marco Carels