Braderie in Centrum ook voor dit jaar afgelast

Aalsmeer – Helaas heeft het bestuur van Meer Aalsmeer moeten besluiten het niet verantwoord te vinden om de jaarlijkse braderie op de eerste zaterdag van september door te laten gaan. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten waarin men nog hoopvol was, maar door het verlengen van de regels opgelegd door het kabinet, is hier verandering in gekomen.

Na alles goed te hebben afgewogen en met de gemeente en andere partijen gesproken te hebben, is Meer Aalsmeer tot dit besluit moeten komen. De beslissing wordt ten zeerste betreurt en het bestuur van Meer Aalsmeer realiseert zich terdege dat zowel de ondernemers als het publiek snakten naar een gezellig evenement in Aalsmeer Centrum, nu ook de Feestweek Aalsmeer niet door kan gaan.

Maar ook de organisatie moet zich aan bepaalde regels houden. Een braderie organiseren, zoals deze voorgaande jaren plaatsvond in Aalsmeer Centrum, was überhaupt niet mogelijk en hiervoor kon geen vergunning verleend worden. Het bestuur van Meer Aalsmeer vindt dat het haar verantwoordelijkheid is de veiligheid van het publiek en ook de ondernemers en kraamhouders te garanderen en dat lukt simpelweg niet op basis van de opgelegde regels waar dit soort evenementen zich aan moeten houden in Aalsmeer.

Veel braderieën in andere plaatsen worden ook afgelast vanwege de corona-regels, maar er zijn er ook die wel (aangepast) door kunnen gaan. Uiteraard heeft het bestuur van Meer Aalsmeer daar naar gekeken, maar kwam tot de conclusie dat in de straten in het Centrum de regels niet gehandhaafd kunnen worden en 1,5 meter afstand hier niet gehouden kan worden.

De ondernemers uit Aalsmeer Centrum komen snel met andere (win)acties en hopen daarmee toch hun klanten iets leuks te bieden.