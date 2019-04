Bovenlandenboot als verjaardagscadeau?

Aalsmeer – Stichting De Bovenlanden Aalsmeer bestaat 25 jaar. Talloze akkers en eilandjes heeft zij in die periode overgenomen van kwekers die stopten. De stichting beheert nu bijna 170 percelen (40,7 hectare) bovenland, onderhoudt ze en zorgt dat het gebied mooier wordt in plaats van verrommelt, zodat alle inwoners en bezoekers die in hun boot door het gebied varen kunnen blijven genieten van de natuur en het prachtige bovenlandenlandschap.

Geen eigen boot

Om bij de akkers en de eilandjes te komen, is een boot nodig. Deze hebben de vrijwilligers van Stichting De Bovenlanden vaak nodig, zowel in de zomer als in de winter. In alle jaargetijden. Maar een eigen boot heeft De Bovenlanden niet. Er worden boten van kwekers gebruikt om naar een akker te gaan en er wordt een boot gehuurd wanneer de vrijwilligers de donateurs van De Bovenlanden willen laten zien welke projecten uitgevoerd zijn.

Eén wens

Na 25 jaar vinden de vrijwilligers het tijd om een eigen boot te hebben. En daarom staat op het verlanglijstje voor de 25ste verjaardag maar één wens: een Bovenlandenboot. Het plan is om een boot te laten maken naar oud-Aalsmeers ontwerp: Een Aalsmeerse landschuit. Van aluminium, zodat de boot het hele jaar buiten kan liggen, klaar om mee te gaan varen. Er komt een elektrische motor in. Het wordt een toekomstbestendige en onderhoudsarme boot zonder poespas. In de archieven van Aalsmeerse scheepsbouwers is al gezocht naar bouwtekeningen.

Met z’n allen

Stichting De Bovenlanden kan zelf echter een boot niet betalen, maar, zo stelt het bestuur: “Met z’n allen kunnen we dat wel.” Binnenkort start de stichting een (crowd-funding) actie om inwoners te laten helpen dit jubileumcadeau te laten bouwen en in de vaart te brengen. Nu reeds een bijdrage leveren? Stuur dan een mail naar info@bovenlanden.nl. Meer informatie is te vinden op www.bovenlanden.nl.

Bron: Bovenlanden Bulletin