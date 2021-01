Aalsmeer – Ondanks de harde, stormachtige wind is afgelopen woensdagavond 20 januari de bovenbouw van de Aardbeienbrug verwijderd. De hamei en het houten deel van de brug zijn gedemonteerd en afgevoerd om gerepareerd te worden. In november vorig jaar was schade ontstaan aan de brug tijdens afrondende werkzaamheden. Ook is de brug op de Uiterweg ‘aangereden’ met een flinke ‘hap’ uit het houtwerk tot gevolg.

Na onderzoek werd besloten om de brug niet ter plaatse te gaan repareren, maar in de werkplaats van de aannemer. Het demonteren gebeurde met een grote kraan op de weg en niet zoals eerder aangekondigd via een ponton op het water. Het maakte geen verschil qua afsluiten van de weg, voor automobilisten was een ‘avondklok’ ingesteld vanaf negen tot twaalf uur ’s avonds.

Voor fietsers en voetgangers was de doorgang wel open, maar hier werd nauwelijks gebruik van gemaakt. Wel kwamen diverse inwoners een kijkje nemen. Ook fotograaf Kick Spaargaren was erbij en het werd voor hem én de werknemers een latertje. Rond elf uur was de hamei er eindelijk af en pas rond kwart over één ’s nachts de ‘koepel’ van de brug.

De brug is vervolgens naar de werkplaats van de aannemer vervoerd en gaat onder handen genomen worden. De aannemer streeft er naar de gedeeltelijk vernieuwde en gerepareerde bovenbouw eind maart terug te plaatsen.