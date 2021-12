Bouwvakkers voorkomen brand in woning Sportlaan

Aalsmeer – In de Sportlaan is donderdag 23 december in de ochtend een kleine brand ontstaan in een oventje. Hierbij kwam veel rook vrij. De brand woedde in een woning boven een café.

Bouwvakkers, die in de straat bezig waren, zagen de rookontwikkeling en sloegen alarm. Gewacht tot de brandweer arriveerde, hebben ze niet. Ze hebben zelf direct actie ondernomen en een deur ingetrapt. Toen ze zagen dat de rook uit het oventje kwam hebben de bouwvakkers de oven snel naar buiten gebracht en hiermee, zo goed als zeker, een grote brand voorkomen.

De brandweer heeft een controle uitgevoerd en de woning geventileerd. Niemand raakte gewond, al overleefden de broodjes dit avontuur niet.

