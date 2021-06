Bouw Smartwoningen in Hornmeer van start

Aalsmeer – Op 29 juni heeft de officiële start van de bouw plaatsgevonden van nieuwbouwproject Smartwoningen Aalsmeer in de Hornmeer (Dreef/Zwarteweg). In bijzijn van wethouder Robert van Rijn hebben de aanstaande bewoners deze feestelijke bijeenkomst bijgewoond. Namens projectontwikkelaar Timpaan was directeur Ingeborg de Jong aanwezig, namens aannemer Vastbouw, Ernest Melssen.

“Bouwen voor iedereen”

Het project bestaat uit 24 betaalbare Smartwoningen, die ontwikkeld zijn voor de groeiende groep een- en tweepersoonshuishoudens, zoals starters, singles en senioren. De verkoop van het project is in januari van start gegaan en kon rekenen op grote belangstelling. Voor de 24 woningen hebben bijna 700 zich definitief ingeschreven. Inwoners van Aalsmeer kregen voorrang bij de toewijzing. Zo wordt voorzien in passende woningen voor de Gemeente. “In Aalsmeer wonen relatief veel jonge mensen die graag in Aalsmeer willen blijven wonen”, aldus wethouder Robert van Rijn. “Daarom hebben wij als college het uitgangspunt dat we betaalbare woningen willen bouwen voor iedereen. Een mooi uitgangspunt maar in de praktijk is dit best een uitdaging in Aalsmeer met alle restricties van Schiphol. Maar hier op het VVA-terrein is het gelukt en daar ben ik erg blij mee.” Ingeborg de Jong, directeur Timpaan: “De Smartwoning is ons antwoord op precies deze woonvraag in Aalsmeer. Het maakt ons erg blij dat we vandaag met de gelukkige kopers het glas kunnen heffen op de start bouw. Nog even geduld, en dan weten wij zeker dat zij hier veel woonplezier zullen beleven.”

Ideale woning

De rug-aan-rugwoningen worden circa 68 vierkante meter GBO groot en hebben een ruime woonkamer met open keuken en één slaapkamer. Daarnaast heeft de woning een heerlijk tuintje. Het is een ideale woning voor kleine huishoudens, waaronder starters, senioren en singles. De woningen zijn een eigen concept van Timpaan, dat eerder is gerealiseerd in Ursem en De Kwakel. De bouwtijd van de Smartwoningen is maximaal 6 maanden. Vastbouw is de vaste bouwpartner van de Smartwoning. Zo wordt kwaliteit gewaarborgd. Kijk voor meer informatie over het concept op www.smartwoningen.nl.

Foto: Wethouder Robert van Rijn tekent de ‘eerste’ heipaal met bewoners. Alle nieuwe bewoners mochten hun naam en/of wens op de heipaal schrijven. Deze paal is in bijzijn van de toekomstige bewoners geslagen.