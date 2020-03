Bouw ‘Rooie Dorp’ officieel van start

Aalsmeer – De eerste werkzaamheden voor de bouw van 63 huurwoningen aan de Machineweg zijn gestart. Voormalig- én toekomstig bewoonster Hedwig van der Peet en wethouder Bart Kabout gaven afgelopen met het slaan van de officiële eerste paal afgelopen vrijdag 28 februari het startschot.

Lang braak gelegen

De wethouder feliciteerde directeur Ontwikkeling van Eigen Haard Danny Wijnbelt en bouwer Lokhorst uit Velsen-Noord met deze mijlpaal. “Het is fijn dat het nu eindelijk zover is”, zei wethouder Kabout bij de feestelijke gelegenheid. “Er was hier lange tijd sprake van een vervallen aanblik en het terrein heeft lang braak gelegen. Maar nu komt daar gelukkig verandering in.”

Sociale huur

In totaal komen er 63 huurwoningen. Daarvan zijn er 33 sociale eengezinswoningen, 17 sociale appartementen en 13 middeldure eengezinswoningen. De appartementen komen in een gebouw bestaande uit drie woonlagen met kap, voorzien van een lift. “De aanwezigheid van woningen in het middensegment geeft ruimte voor doorstroming in de woningmarkt”, zegt Danny Wijnbelt, directeur Ontwikkeling Eigen Haard. “Het is ook mooi om te zien dat bij de bouw rekening wordt gehouden met de architectuur zoals die eerder was in het ‘Rooie Dorp’.”

Drie van de twaalf originele geveltegeltjes.

Rode daken en geveltegeltjes

Er wordt bij de bouw inderdaad niet voorbij gegaan aan de historische waarde van het ‘Rooie Dorp’. De herkenbare rode daken komen terug, dat geldt ook voor de markante poortjes om naar de achtergelegen privé-parkeerplaatsen te komen. Van de bekende geveltegeltjes met afbeeldingen van vogels zijn replica’s gemaakt die terugkomen in de gevels. Daarnaast zijn er 12 originele geveltegeltjes behouden. Deze kunnen een plek krijgen in het Machinepark aan de overkant van de weg. De uitwerking hiervan zal nog plaatsvinden.

Archieffoto van het ‘Rooie Dorp’.

Inschrijving

De inschrijving verloopt via WoningNet. Een exacte datum waarop ingeschreven kan worden is nog niet bekend. Voor meer informatie is het raadzaam https://www.eigenhaard.nl/te-huur/sociale-huur in de gaten te houden.