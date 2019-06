Bouw een huis voor molletje in het Bos

Amstelland – Komen jullie meebouwen aan een huis voor molletje en z’n vriendjes op zondag 16 juni om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur in het Amsterdamse Bos? Molletje en zijn vriendjes moesten vluchten voor een bulldozer. Nu willen ze in het Bos komen wonen. In een mooi molletjeshuis. Deze activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en is geschikt voor kinderen van 2 tot 7 jaar en (groot)ouders en begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

Slootjesonderzoek

Kom mee op slootjesonderzoek op zondag 16 juni om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur in het Amsterdamse Bos. Welke onderwaterbeesten wonen er in het Bos? Laat je verrassen. Deze activiteit staan onder leiding van de bosjuffen en is geschikt voor jong en ouder. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

Aanmelden voor beide activiteiten is verplicht en kan telefonisch via 020-5456100, via de website www.amsterdamsebos.nl en in De Boswinkel, Bosbaanweg 5. Open: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.