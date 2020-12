Bouw 44 sociale huur-appartementen in Laurierhof

Aalsmeer – Donderdag 3 december hebben de gemeente en ruimte-ontwikkelaar Bohemen de koopovereenkomst getekend voor een stuk grond in het deelgebied Spoorlaan van de gebiedsontwikkeling De Tuinen van Aalsmeer. Wethouder Robert van Rijn: “Er is in Aalsmeer en Kudelstaart vraag naar betaalbare huurwoningen. Om in deze behoefte te voorzien worden er door het samenwerkingsverband van Eigen Haard, Bohemen en Trebbe 44 sociale huurappartementen gerealiseerd.” De appartementen onder de naam Laurierhof komen aan de Spoorlaan, in de hoek Burgermeester Kasteleinweg / Baanvak. Begin 2021 wordt er gestart met de bouw van de woningen.

Betaalbare woningen

“Ik ben er trots op dat we voor de derde keer aan de slag mogen in Aalsmeer. Samen met gemeente, Bohemen en Eigen Haard geven we invulling aan de toenemende vraag naar goede, betaalbare woningen”, vertelt Johan Bombach, directeur bij Trebbe. “We hebben het wooncomfort van de bewoners als uitgangspunt genomen, alle voorzieningen zijn getroffen om dit ook te borgen. Ik kijk uit naar een voorspoedige bouwperiode.”

De Tuinen van Aalsmeer

Het project Laurierhof is de volgende stap in de gebiedsontwikkeling De Tuinen van Aalsmeer. Als gevolg van de herinrichting van de N201 werkt Bohemen samen met de gemeente Aalsmeer aan de realisatie van dorpse woonbuurten in verschillende segmenten. Laurierhof is onderdeel van het deelgebied Spoorlaan. Dit deelgebied bestaat uit de hofjes: Venkelhof, Korianderhof en Laurierhof.

Goede samenwerking

De grondgeboden woningen van Venkelhof en Korianderhof zijn al opgeleverd. “De realisatie van Laurierhof is het sluitstuk in de ontwikkeling van het deelgebied Spoorlaan”, vertelt Jasper Rotteveel, van Bohemen. “Hiermee is verder invulling gegeven aan de goede en langdurige samenwerking tussen de gemeente Aalsmeer en Bohemen, welke tot op heden al heeft geleid tot de realisatie van diverse aantrekkelijke woonbuurten in Aalsmeer. De eerst volgende stap is verder gaan met de deelplannen Zwarteweg en Polderzoom.“