Bosse Techniek viert jubileum met Vuur en Licht

Aalsmeer – Vuur en Licht op het Water is al vele jaren het meest bekende en bezochte Aalsmeerse evenement. Op zaterdag 2 september is het weer zover. In de avond slingert de verlichte botenshow door de wateren en het vuurwerk vlamt vanaf 23.00 uur. In niets zal dat te vergelijken zijn met het evenement van tien jaar geleden. Zoals bekend is het evenement gratis toegankelijk en dienen sponsoren het geld op te brengen om het vuurwerk en bijkomende zaken te bekostigen.

Bosse Elektrotechniek meldde zich vorig jaar al als eerste hoofdsponsor van het evenement aan. Robert Bosse richtte het bedrijf 20 jaar geleden op en net als Vuur en Licht op het Water doet het huidige bedrijf niet meer denken aan de begindagen, zegt Robert: “Er is veel veranderd in die 20 jaar. Toen bestond een installatie alleen uit wandcontactdozen en verlichting. Inmiddels is daar veel meer bijgekomen zoals domotica, beveiliging, laadstations, zonnepanelen, netwerken, enz.” Hierdoor is ook de manier van werken veranderd: “Voor de grotere projecten gaan we nu met de opdrachtgever aan tafel zitten met een blanco tekening en zetten we op een rijtje wat de klant allemaal gerealiseerd wil hebben.” Jasper Eigenhuis, werkvoorbereider/projectleider: “Dat werkt beter. Zo kunnen de verschillende inkoop en installatie werkzaamheden perfect op elkaar aangesloten worden en creëren wij maatwerk voor zowel de opdrachtgever als onze monteurs.” Intussen werkt een flink team van vaste en in te huren medewerkers bij Bosse. Robert: “We gebruiken ons hoofdsponsorschap van Vuur en Licht op het Water om ons 20 jarig bestaan samen met hen en enkele leveranciers te vieren.”

Dat gaat gebeuren op 2 september tijdens het feestje voor de sponsoren en enkele speciale gasten van Vuur en Licht op het Water. Op het afgesloten terrein voor de Watertoren worden zo ruim 300 genodigden bedankt voor hun steun en met elkaar genieten ze om 23.00 uur van het vuurwerk. Het vuurwerk zal voor de derde keer begeleid worden door passende muziek. Naar verwachting zullen zich bij het Waterfront aan de Stommeerweg en Kudelstaartseweg weer vele duizenden toeschouwers verzamelen voor het spektakel. Robert Bosse kijkt er ongeduldig naar uit: “We bestaan 20 jaar, gaan met het bedrijf naar een nieuw pand aan de Burgemeester Hoffscholteweg in Parkmeer en hebben een mooi feest voor de boeg. Wat wil je nog meer?” Mike (Multi) van der Laarse van Vuur en Licht op het Water: “We hebben de voorbereidingen voor ons evenement in goed overleg met de gemeente uitgevoerd en de sponsoren reageren positief op de vraag of ze meedoen. In de komende weken gaan we de puntjes op de i zetten en met de vele vrijwilligers aan de slag.”