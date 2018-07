Bos Golf: 52.500 euro voor Hersenbank

Aalsmeer – Dinsdagavond 4 juli konden voorzitter Rob Klaassen van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn en Toernooidirecteur Erik Schuiteman van dezelfde club in het Amsterdamse Bos een cheque van 52.500 euro overhandigen aan de Nederlandse Hersenbank. Het geld wordt besteed aan speciaal onderzoek naar de verschillen tussen een medische diagnose bij leven en het beeld dat de hersenen na overlijden tonen. Doel is het vinden van oplossingen voor neurologische en psychiatrische hersenziekten zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson en dementie.

Het bedrag werd dinsdag bijeengebracht tijdens de achtste editie van het Amsterdamse Bos Golf-toernooi. De leden van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn hadden, in samenwerking met het Amsterdamse Bos, het bos voor 1 dag omgetoverd in een 18 holes golfbaan. Golfers kwamen tijdens de baan bij verschillende holes culinaire verrassingen en verrassende obstakels tegen. Ook werd een clinic georganiseerd

Onder de indruk

Het avondprogramma bestond uit een food court waaraan lokale horeca ondernemers hun steentje bijdroegen, een veiling met spectaculaire kavels, een loterij en de prijsuitreiking. De cheque van € 52.500,- die overhandigd werd aan de Nederlandse Hersenbank vormde het klapstuk van de avond. De Nederlandse Hersenbank was diep onder de indruk en heel blij met deze opbrengst, die goed kan worden gebruikt voor de speurtocht naar de werking van ons brein en hoe we de dit kunnen optimaliseren

Dit unieke evenement kan niet gerealiseerd worden zonder de onmisbare sponsoren en ruim 60 vrijwilligers. Wilt u meer informatie over het Amsterdamse Bos Golf, in welke vorm dan ook? Dit kan via de website www.amsterdamsebosgolf.nl. Ook kunt u een email verzenden aan info@amsterdamsebosgolf.nl.