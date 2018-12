Aalsmeer – De brandweer is zondag 2 december even na half één in de middag opgeroepen voor een buitenbrand op het Stokkeland in het Centrum.

Volgens een buurtbewoner is de boomstam aangestoken, mogelijk door vuurwerk. De brandweer heeft het brandje snel geblust. Gelukkig is de schade niet groot.

Foto: VTF – Laurens Niezen