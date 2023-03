Boogiewoogie en blues in Flower Art Museum

Aalsmeer – Blues, boogiewoogie, New Orleans jazz en Rhythm ‘n-Blues. Alles vliegt uit de vingers van pianist en zanger Ricky Nye uit Cincinnati in Ohio, USA. Ricky is een goede vriend van Greta Holtrop en Martijn Schok (van de Martijn Schok Boogie & Blues Band). Hij is met zijn vrouw Karen in Aalsmeer voordat hij in Frankrijk gaat toeren en is bereid gevonden een optreden te geven op zaterdag 8 april in het Flower Art Museum.

Hall of Fame

Ricky werd in 2013 opgenomen in de International Boogie Woogie Hall of Fame, en in 2019 werd hij Blues Artist of the Year bij Cincinnati’s CEA Awards. Als 12-jarige begon hij zijn carrière met optredens met zijn familieband, later met wereldberoemde artiesten als jazzgitarist Wilbert Longmire, Cincinatti Blues icoon Big Ed Thompson, H-Bomb Ferguson en pianisten als Joe Duskin en Pigmeat Jarrett. Al meer dan 20 jaar geniet hij bekendheid in Amerika en Europa, waar hij optreedt in solo-, duo- en combo-settings. Ricky Nye wordt begeleid door drummer Maarten Kruijswijk. Maarten heeft met vele boogiewoogie- en blues-pianisten uit de gehele wereld samengewerkt, onder meer als drummer van het Internationale Boogie & Blues Festival Holland.

Het concert op zaterdag 8 april in het Flower Art Museum (tegenover de watertoren) begint om 20.00 uur en de entree bedraagt 15 euro (12 euro KCA-vrienden en 10 euro jongeren 16 tot en met 25 jaar). Kaarten zijn te koop via de KCA Ticketshop en indien nog voorradig aan de zaal (graag per pin betalen). Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met Pierre Tuning via: ptl@euronet.com

Foto: Boogiewoogie- en bluespianist Ricky Nye. Foto: Lisa Deusing