Boerenvreugd vanavond in het Jeugdjournaal

Aalsmeer – Vanmorgen (woensdag 10 februari) zijn er op kinderboerderij Boerenvreugd opnames gemaakt voor het Jeugdjournaal. Vanavond is er een item over dieren in het koude winterweer. Er zijn opnames gemaakt op de boerderij en bij een dierenarts.

Onder andere zijn de ezels Job, Jasper en Roos gefilmd. Als ze nu naar niet naast hun nieuwe hoefijzers gaan lopen van verwaandheid… Vijf dagen geleden zijn de hoeven van de heren en dame netjes gekapt door hoefsmid Hans.

De ezels van Boerenvreugd zijn best nieuwsgierig…

Ook Vlaamse reus Snowy wordt vast ‘beroemd’. Echter niet alleen door haar verschijning op televisie. Het konijn zit er lekker warmpjes bij in de grote quarantainestal, die speciaal voor haar is ingericht. De medewerkers van Boerenvreugd hopen dat de ruimte snel voller wordt. Snowy is namelijk uit logeren geweest bij een knappe ram… Als het goed is, krijgt ze deze week jonkies.

In het item van het Jeugdjournaal worden tips gegeven aan kinderen hoe ze hun huisdieren het beste kunnen verzorgen met het koude weer. De beelden worden vanavond, woensdag 10 februari, om 19.00 uur uitgezonden op NPO3.

Nog dicht

Kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer blijft overigens nog gesloten voor bezoekers tot en met 2 maart. Het Hornmeerpark is wel toegankelijk. Een rondje door het park wandelen om het terrein van de boerderij kan wel.