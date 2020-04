Boerenvreugd: Thuis een paasei maken

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd heeft een leuk alternatief gevonden om toch de jaarlijkse paasactiviteit te houden. Er is een idee ontstaan waar iedereen aan mee kan doen, vanuit huis: Maak een origineel en mooi paasei.

Teken, schilder of plak een paasei, maak hier een foto van een stuur deze voor 14 april naar bestuur@boerenvreugd.nl. Vermeld hierbij je voor- en achternaam, hoe oud je bent en je mailadres. Voor de mooiste paaseieren worden leuke prijzen beschikbaar gesteld (alleen foto’s ingestuurd via de email dingen mee).

Er zijn vier categorieën: 0-7 jaar, 7 tot 13 jaar, 13 tot 18 jaar en 18 jaar en ouder. De week na Pasen gaan het bestuur en de vrijwilligers van de kinderboerderij in klein comité via een app groepje kijken wie in welke categorie het mooiste ei heeft gemaakt.

Hierna wordt via de facebook-pagina de uitslag bekend gemaakt. Ook de eieren die geen prijs hebben gekregen, worden getoond. Als alles, na deze ongewone tijd, weer enigszins tot rust is gekomen en Boerenvreugd weer bezoekers mag ontvangen, wordt een moment gepland om de prijsjes uit te reiken. Het bestuur en de vrijwilligers van Boerenvreugd hopen veel paaseieren te mogen ontvangen. Doe jij/u ook mee?