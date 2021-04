Boerenvreugd heet geitjes Claus en Catharina welkom

Aalsmeer – De kinderboerderij in de Hornmeer is nog gesloten voor publiek. Het leven op Boerenvreugd gaat echter gewoon door. Het is lente en dit betekent veel jonge dieren. Er zijn al veel lammetjes en geitjes geboren op de kinderboerderij. Afgelopen zaterdag 3 april is geit Alexia bevallen van een bokje en een geitje. Om in koninklijke sferen te blijven, hebben de kleintjes de namen Claus en Catharina gekregen.

Letter C

Dit jaar krijgen alle lammetjes en geitjes die geboren worden op Boerenvreugd een naam met de beginletter C. Zo zette schaap Anouk begin maart een zoon en een dochter op de wereld en zij hebben de namen Chris en Carlijn gekregen. Daarna beviel dwerggeit Ariël van zoon Ciske (een ondernemend diertje), verraste half maart geit Jennifer de vrijwilligers met een drieling (daarom was ze zo dik). De drie meiden heten Carin, Cathleen en Christel. En begin april mocht de kinderboerderij een lammetje verwelkomen. Zwart van kleur en de kleinste van allemaal, maar heel nieuwsgierig. Dit ukkie kreeg de toepasselijke naam Calimero.

‘Vreugdedansjes’

Als het weer een beetje beter wordt, mogen de moeders en hun kinderen naar buiten. Een rondje om Boerenvreugd in de Beethovenlaan is daarom zeker een aanrader. Bijzonder leuk om te zien hoe de geitjes en lammetjes vrolijk hun ‘vreugdedansjes’ maken. Voor de kinderboerderij is het best een lastige tijd. Vanwege het coronavirus zijn bezoekers niet welkom en dus geen inkomsten uit het winkeltje. Ook spaarpot Beer blijft leeg. Het bestuur van Boerenvreugd is naarstig op zoek naar donateurs. Alle kosten gaan tot slot ‘gewoon’ door. Kijk voor meer informatie op www.boerenvreugd.nl

Eieren, honing en diervoeding

De kas van de kinderboerderij vullen kan ook middels het vullen van uw/jouw eigen ijskast en voorraadkast. De kippen van Boerenvreugd zijn flink aan de leg en deze eieren zijn te koop. Ook kan eenieder bij de kinderboerderij terecht voor honing, evenals diervoeding, hooi en stro. Bestellen? Bel 0297-345902 en er wordt een afspraak gemaakt voor afhalen van de spullen.

Foto: Kinderboerderij Boerenvreugd (Claus en Catharina).