Boek ‘Woorden schieten raak’ is uit!

Rijsenhout – De oorlog in Oekraïne beroert menigeen. Vernietiging en angst zorgen bij veel mensen voor oplopende emoties. De een discussieert erop los, de ander ondergaat het stilletjes. Schrijvers, columnisten, dichters en (foto)kunstenaars voegen daar hun eigen dimensie aan toe: zij verbeelden verdriet en machteloosheid met woord en beeld.

Aan het boek ‘Woorden schieten raak’ werkte een collectief van schrijvers en kunstenaars mee die op de oproep van Jack Muller (Mr. Jack) en Esther Streefland hebben gereageerd. Jack heeft diverse boeken op zijn naam staan; Esther is zijn redacteur. Samen maakten zij van alle inzendingen een pracht van een bundel, voor en over Oekraïne.

Het boek kost in de voorverkoop 25 euro en is te bestellen via www.misterjack.nl. De opbrengst gaat in zijn geheel naar het goede doel.