Bockbiertocht bij horeca in Centrum

Aalsmeer – Aanstaande donderdag 17 oktober is het weer tijd voor de jaarlijkse Bockbiertocht in het Centrum. Een stempelkaart kost 20 euro en hiermee worden de deelnemers tussen 20.00 en 00.00 uur getrakteerd op zes verschillende bockbiertjes met een bijpassend hapje, bij elke zaak één. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de bar bij alle deelnemende horeca. De keuze waar het eerste biertje geproefd gaat worden, staat vrij. Neem vrienden, buren, familie, collegae of teamgenoten mee naar deze leuke en gezellige avond!

Bij Joppe in de Weteringstraat kunnen de deelnemers kiezen uit twee Haarlemse bockbiertjes: Jopen Vintage (2017) bockbier of Uiltje Blazin Raisin, een nieuwe bock met een gekke twist. Restaurant Het Wapen van Aalsmeer in de Dorpsstraat serveert Bokkelul van Brouwerij De Eeuwige Jeugd in Amsterdam. In De Oude Veiling in de Marktstraat wordt getrakteerd op een Texels Bock, een lekker bockbiertje van ‘overzee’. Restaurant De Jonge Heertjes op het Raadhuisplein laat de deelnemers kennis maken met Grolsch Herfstbok uit het Oosten van het land, gebrouwd met 400 jaar ervaring.

Bar Restaurant De Praam in de Zijdstraat gaat de grens over met een Brugse Bok van Brouwerij De Halve Maan in Brugge, een echt Belgisch bockbiertje. Restaurant In de Zotte Wilg aan de Uiterweg heeft eveneens twee keuzes: Buck 66 Bock van brouwerij De Bezworen Kerf in Kudelstaart of een Texels Bock van het eiland Texel. Kijk voor alle informatie op www.meeraalsmeer.nl of volg Meer Aalsmeer via Facebook.