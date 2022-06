“BOB in de Bovenlanden hoort in iedere boot thuis”

Aalsmeer – Het watersport seizoen is weer begonnen en liefhebbers van de Poel kunnen hun geluk niet op. Zij kunnen weer! Dat telt ook zeker voor degenen die al in het bezit zijn van het informatieve boekje ‘BOB in de Bovenlanden’, waarvan het eerste exemplaar september verleden jaar werd aangeboden aan burgemeester Gido Oude Kotte. De reacties waren zonder meer lovend. Het boek blijkt inmiddels in heel wat boten tot de inventaris te behoren.

Ontdekkingsreis

De schrijver en columnist Bob van den Heuvel is trots en blij met alle positieve reacties die hij hoort en krijgt. Zelf zal hij nooit uitgekeken raken op de Poel. “Het is en blijft voor mij een heerlijke ontdekkingsreis. De Poel heeft zo iets speciaals, zodra ik de trossen los gooi bevind ik mij in een andere wereld. Ik zie dit seizoen veel nieuwe vogels waarvan ik overigens nu de naam nog niet weet. En het water is zo helder dat ik steeds meer waterplanten ontdek die diep onder het wateroppervlak groeien. Ook die grote scholen vissen zijn zo imponerend om te zien.”

Een aanwinst

Één van zijn lezers verwoordt het als volgt: “Weet je wat zo leuk aan dit boekje is, dat je na lezen en bestuderen andere plekken ontdekt die eerst onbekend waren. Je vaart langs een mooie plek en dan kan je tegelijkertijd net wat meer informatie lezen over de naaste omgeving. Ik ben zo enthousiast geraakt dat ik het aan veel van mijn vrienden cadeau heb gegeven. Ik zie het echt als een aanwinst. Voor mij hoort BOB in de Bovenlanden in iedere boot thuis.”

Janna van Zon