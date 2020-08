Bob in de Bovenlanden: Bloemenpracht

Aalsmeer – Augustus is de hoogzomermaand die mij aan de ene kant, ‘dromerig’ en aan de andere kant, ‘melancholiek’ maakt. Het is natuurlijk volop zomer, maar toch maakt augustus er ons attent op dat de zomer al een héél klein beetje plaats gaat maken voor de herfst.

Wilde bloemen

Het dromerige in deze periode komt vooral doordat ik geniet van de eindeloze zomer met zijn bloemenpracht. Op de mooie Westeinderplassen proberen de wilde bloemen zoals waterlelies, wilgenroosjes, guldenroede kruid, enz. elkaar de loef af te steken. Vaak staan ze aan de oevers in prachtige arrangementen bij elkaar. Hier kan geen bloemenvakman mee wedijveren. Voor mij is de natuur de grootste artiest!

Wat mij opvalt is dat één van de eilanden omgetoverd is tot één grote wilde bloemenzee. De eigenaar heeft royaal gestrooid met wild bloemenzaad zoals rode klaprozen, diepblauwe korenbloemen, witgele kamille, kortom, alle kleuren van de regenboog. Het is een oogstrelend plaatje. Hopelijk laat deze kleurenexplosie van de flora zich door vogels en insecten verspreiden over het bovenlanden-gebied, zodat haar bloemarrangementen nog rijker aan kleur en variatie worden.

Knaloranje, rood en brons

Mijn melancholische kant van de augustus flora brengt het stukje herfst. Ik houd ontzettend van de herfst, maar de zomer kan me niet lang genoeg duren. De eerste confrontatie met dit volgende seizoen is het knaloranje en rode effect wat op mijn netvlies komt van de lijsterbes. Zij laat met haar bessenpracht zien dat de zomer dus niet eindeloos is….

De lijsterbes opent mijn ogen naar alle andere bessen die er ook al zijn. Minder heftig dan het oranje zijn bijvoorbeeld de mooie zwarte bessen van de hedera. De groene bessen die de ilex nu draagt zullen de komende maanden langzaam rood gaan kleuren. In de kerstperiode zullen zij menig huiskamer opfleuren.

Dieprode zuring

Het zijn niet alleen de bessen die dit herfstgevoel bij mij losmaken. Intens kan ik genieten van de zuring, de bloeiwijze van deze plant is veranderd van groen naar dieprood en bruin. Vooral met de zon op haar takken schittert zij boven de zomerbloemen uit. Ook het riet wat in het waterrijke gebied veel aanwezig is, laat al stiekem de net ontluikende pluimen zien die de rest van het seizoen, tot ver in de winter, haar bronzen trots zal tonen.

Een goed boek

Augustus is een heerlijke maand om in de boot te overnachten. De avonden worden al korter en de nachten vochtiger, waardoor de geuren van de natuur veel intenser worden.

Met een goed boek en een kop hete thee in je warme bedje met uitzicht over de Poel, wat wil een mens nog meer?

Stapje voor stapje maakt de zomer op deze manier plaats voor de herfst. Maar niet getreurd, voorlopig kunnen we nog tot eind september van de krachtige zonnestralen genieten….

Reacties weer graag naar: bob@bovenlanden.nl