Bob & Gon gaan door: Nog 2 voorstellingen

Aalsmeer – Uitstel is geen gelukkig geen afstel. In overleg met KCA en De Oude Veiling kunnen Bob & Gon en alle fans van de gastheer en gastvrouw opgelucht ademhalen. De door corona geschrapte voorstellingen kunnen uiteindelijk toch doorgaan!

Met inachtneming van de anderhalve meter samenleving, de inzet van het Bob & Gon team en van de artiesten worden er op zondag 18 oktober twee voorstellingen gegeven. Gerard Alderliefste presenteert zijn geroemde programma: Ramses. De eerste voorstelling begint om 13.30 uur. De tweede voorstelling om 16.15 uur.

Gerard en zijn muzikale vrienden Nico van der Linde (piano) en Sylvester Hoogmoed (gitaar) zijn blij om toch in Aalsmeer te kunnen optreden.”Wij zien er naar uit.” En zij niet alleen!

Zondag 15 november komt het Tango duo Duende met bandoneon naar De Oude Veiling en ook deze muzikanten treden twee keer op. De eerste voorstelling is eveneens om 13.30 uur en de tweede voorstelling om 16.00 uur. Een heerlijk vooruitzicht, de dagen donker, maar duo Tango Duende zorgt voor een uitbundig optreden dat de harten zal verwarmen.

Even puzzelen

“Het was even puzzelen, maar mooi dat wij al onze abonnementhouders alsnog een paar fijne middagen kunnen aanbieden”, stralen Bob & Gon “Natuurlijk hebben wij de intentie om door te gaan, maar de toekomst is nog te onzeker om nu al artiesten te boeken voor 2021.”

Uitverkochte zalen

Omdat er voor deze voorstellingen meer ruimte tussen het publiek verplicht is, zijn er helaas geen kaarten meer beschikbaar.

Janna van Zon