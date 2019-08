Blues van Barrelhouse in P60

Amstelveen – Met meer dan 2.000 concerten op de teller is Barrelhouse een must-see voor elke bluesliefhebber. De band is al sinds 1974 in ongewijzigde (!) bezetting actief in de bluesscène en is dan ook niet meer weg te denken uit het blueslandsschap. Op 13 september doet Barrelhouse P60 te Amstelveen aan met een indrukwekkend concert.

Er is bijna geen podium waar de blues van Barrelhouse niet heeft geklonken. Sinds het eerste concert in Mahogany Hall in Edam (1974), doet Barrelhouse niets liever dan optreden. Vandaag de dag heeft het collectief meer dan 2000 concerten achter de rug. Nog steeds in de originele bezetting is, met altijd als middelpunt de prachtige stem van Tineke Schoemaker. De inzet, passie en het speelplezier is bij ieder optreden alsof het de eerste keer is, of zijn in vijfenveertig jaar misschien zelfs gegroeid.

Jubileum

Ter gelegenheid van de 45ste verjaardag speelt Barrelhouse bovendien een aantal van de oudere nummers van de eerste elpees: denk bijvoorbeeld aan ‘Only a Fool’, ‘Every Night is Saturday Night’, ‘Beware’ en ‘I’m in the Mood’, om er een paar te noemen.

Support: Dave Warmerdam Band

De Dave Warmerdam Band bestaat uit 5 jonge muzikanten die hun liefde voor blues en jazz delen. Met elkaar weten ze geweldige uitvoeringen te brengen van aloude en bekende blues classics, maar ook de eigen nummers mogen er zeker zijn!

Het lukt deze band moeiteloos verschillende stijlen en sferen te combineren tot een sound die ook een jonger publiek aanspreekt. De huidige show van de band is een reis door de tijd van blues en jazz. Respect voor hoe het was maar ook ruimte voor vernieuwing en eigen interpretatie.

Tickets vanaf €15 via P60 in Amstelveen, www.p60.nl