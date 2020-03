Bloesempark staat weer bijna in bloei!

Amstelland – Eén van de parels van het Amsterdamse Bos staat weer bijna in bloei! Het Bloesempark trekt altijd veel bezoekers. Van half maart tot begin april laten de Japanse kersen in het Bloesempark in het Amsterdamse Bos zich weer van hun mooiste kant zien! Hun roze en witte bloesems geven deze parel van het Bos een magische uitstraling.

Het park is maar klein, daarom zijn hier vijf tips van het Bos om uw bloesemsprookje van dit jaar nog aangenamer te maken:

1. De bloei van de bloesem trekt elk jaar veel bezoekers. Houd rekening met anderen. Gun elkaar de ruimte, want iedereen vindt het leuk om met de bloesem op de foto te gaan. Rustige momenten in het Bloesempark zijn vooral doordeweeks.

2. Kom lopend of op de fiets! Dat houdt een mens fit en vermindert de kans op autofiles naar het Bloesempark.

3. Een picknick onder de bloesem is heel leuk, neem na de picknick afval weer mee naar huis.

4. Maart roert zijn staart en april doet wat het wil. Het weer is waarschijnlijk wisselvallig, dus trek wandelschoenen aan. Vanaf de parkeerplaatsen is het zo’n 10 à 15 minuten lopen tot het park. Vanaf vrijdag 13 april wijzen bordjes de weg naar het bloesempark.

5. Op www.amsterdamsebos.nl/bloesempark/bloeitijd staat meer praktische bezoekinformatie, onder andere over wc’s, honden en parkeren. Bel voor actuele informatie op de dag van uw bezoek naar De Boswinkel: 020-545 6100.

Deel de mooiste foto’s via instagram.com/amsterdamsebos of facebook.com/amsterdamsebos en tag ze met #bloesempark!