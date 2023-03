Bloemetje voor alerte inwoner die inbreker aanhoudt na achtervolging

De Ronde Venen – Een bloemetje en een bedankje. Dat kreeg inwoner Andrew Wallis uit Abcoude woensdag 15 maart van burgemeester Maarten Divendal. Samen met wijkagent Wilfred Verdouw bedankte de burgemeester Andrew en zijn zoon voor hun alerte optreden en inzet toen inbrekers bij hun buren probeerden hun slag te slaan. Donderdag 9 maart hoorde Andrew ’s avonds glasgerinkel bij de buren. Hij besloot te kijken wat er aan de hand was en zag 3 mannen in de tuin staan. Op het moment dat ze de Abcoudenaar zagen, zetten de 3 het op een rennen. Andrew aarzelde geen moment en zette de achtervolging in en riep dat mensen de politie moesten bellen. Ook zijn 14-jarige zoon Hayden ging blootvoets de straat op om te kijken of hij zijn vader kon helpen.

Achtervolging

Na een achtervolging lukte het Andrew een van de mannen vast te pakken. Samen met enkele toegesnelde buurtbewoners wist hij de man in bedwang te houden en bonden ze zijn handen vast met tiewraps. Kort daarna arriveerde de gealarmeerde politie en werd de inbreker aan hen overgedragen. Helaas wisten de andere 2 mannen te ontkomen. De politie doet nader onderzoek. De aangehouden man is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Burgemeester Maarten Divendal ging woensdagavond, samen met wijkagent Wilfred Verdouw, bij de familie Wallis langs om hen te bedanken voor hun inzet. ,,Dit is een mooi voorbeeld van hoe inwoners kunnen bijdragen aan de veiligheid in hun buurt. Ik verwacht echt niet dat iedereen de achtervolging inzet als inbrekers het op een lopen zetten. Maar meld verdachte situaties meteen bij de politie door 112 te bellen als er spoed bij is.’’

Op de foto vlnr

Hayden Wallis, burgemeester Maarten Divendal, Andrew Wallis, wijkagent Wilfred Verdouw