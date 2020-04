Bloemengroet voor medewerkers noodopvang

Aalsmeer – Namens het college van burgemeester en wethouders heeft onderwijswethouder Bart Kabout een bloemengroet gebracht aan alle medewerkers in de noodopvang. Het college is trots op de manier waarop in Aalsmeer en Kudelstaart de noodopvang van kinderen in de coronacrisis door de betrokkenen is opgepakt. Op vier locaties in de gemeente hebben kinderdagverblijven en scholen de handen ineen geslagen.

Snel geschakeld

De wethouder bracht een echte Aalsmeerse bloemengroet met seringen. “Van alle medewerkers van de kinderdagverblijven en het onderwijs die zorgen voor de essentiële noodopvang, waarderen we de inzet enorm”, zegt Bart Kabout. “Uit de gesprekken die ik bij de bezoeken heb gevoerd heb ik ook een zeer professionele en betrokken houding van alle medewerkers meegekregen. Er is zeer snel geschakeld toen daarom werd gevraagd en er zijn nergens grote problemen geweest. Dat is echt wel genoeg reden om even bij stil te staan.”

Waardering

Op de Mikado in Aalsmeer Oost, de Rietpluim in Kudelstaart, IKC Triade in Hornmeer en de Dolfijn in Stommeer, wordt de opvang vorm gegeven. “Allemaal met eigen accenten in de uitvoering, maar met één overkoepelend gegeven”, zegt Bart Kabout. “Op alle locaties werken onderwijzend personeel en kinderopvangmedewerkers nauw samen om de veiligste en best mogelijke opvang te bieden. Dat verdient waardering. Vandaar deze bloemengroet namens het college.”

Nabije toekomst

Hoe de noodopvang er over een paar weken uitziet hangt af van de uitwerking van de plannen die het kabinet dinsdagavond bekend heeft gemaakt.

“Maar ik ben er na mijn recente bezoeken van overtuigd dat in Aalsmeer en Kudelstaart ook dan de situatie weer wordt opgelost”, zegt wethouder Kabout. “Want daartoe zijn deze professionals allemaal in staat. Dat is een hele geruststelling en maakt ons als college inderdaad trots op de betrokkenen.”