Bloemen voor ouderen van burgemeester

Aalsmeer – Pasen verliep door de coronacrisis voor veel mensen anders dan gehoopt. Onder de landelijke vlag van ‘Samen tegen eenzaamheid bij ouderen’ fietsten burgemeester Gido Oude Kotte en CEO van Dutch Flower Group Marco van Zijverden op Goede Vrijdag langs de zorgcentra in Aalsmeer.

De bewoners van ’t Kloosterhof, Zorgcentrum Aelsmeer en Rozenholm werden blij verrast door de burgemeester en Van Zijverden én de vrachtwagen met bloemen die achter hen aan reed.

Oude Kotte: “Dit was een mooie dag om tijdens de coronacrisis wat extra’s te doen voor de ouderen in Aalsmeer. Ik wil Marco graag bedanken dat we dit mogelijk konden maken. We hebben veel mensen die het niet makkelijk hebben een mooie bos bloemen, een lach op hun gezicht en een vrolijk Pasen kunnen bezorgen.”

Ons Tweede Thuis

Aan het eind van hun fietstocht brachten de burgemeester en van Zijverden nog met wethouder Wilma Alink een bezoek aan Ons Tweede Thuis. De disco die daar werd gehouden, werd extra feestelijk door de boeketten die de bewoners van de bezoekers kregen. Wilma Alink: “Fijn dat we met de Dutch Flower Group ook de mensen bij Ons Tweede Thuis een bloemetje kunnen bezorgen. Zij moeten net als veel ouderen momenteel het bezoek van hun vrienden en familie missen.”

Blij maken

Ook voor de sierteelt zorgt de coronacrisis voor lastige tijden. De gemeente Aalsmeer is trots op bedrijven zoals de Dutch Flower Group die ondanks alles een flinke steen bijdragen aan het blij maken van mensen die nu hun familie moeten missen.

Burgemeester Oude Kotte: “Hopelijk inspireert deze actie andere bedrijven en onze inwoners om elkaar blij te blijven maken met de prachtige bloemen en planten die hier gekweekt worden.”