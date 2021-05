Bloemen van DFG voor Voedselbank Uithoorn

De Kwakel – Dutch Flower Group (DFG) heeft boeketten en bossen bloemen gedoneerd aan de Voedselbank Uithoorn. “Juist in deze toch wat vreemde tijden, willen we de gezinnen die afhankelijk zijn van een voedselpakket verblijden met een kleurrijke bos bloemen”, aldus Brit Fopma, Communicatie Manager bij DFG.

DFG is het grootste bloemen en planten handelsbedrijf ter wereld. De DFG-bedrijven zijn gevestigd in de regio Aalsmeer/De Kwakel en in het Westland. DFG levert wekelijks 10 miljoen planten, 75 miljoen bloemen en 10 miljoen boeketten aan consumenten via haar internationale klanten.

Harry Brockhoff, CFO bij DFG vertelt dat het door de impact van COVID-19 geen makkelijk jaar is geweest: “Maar het heeft onze sierteeltsector ook weer veel gebracht. Zo hebben we vorig jaar samen met Ali B. ruim 150.000 kleurrijke boeketten weggegeven aan de ouderen in verzorgingstehuizen in heel Nederland, tijdens de sectoractie ‘Samen tegen eenzaamheid bij ouderen’. Dat deden we in samenwerking met meerdere partners in de sierteeltketen. Mede dankzij The Floral Connection (DFG-bedrijf in De Kwakel en het Westland, met de merken Bloom, Green Partners en Greenex) kunnen we nu iets bijdragen aan de gezinnen die afhankelijk zijn van een voedselpakket. Een bos bloemen op tafel zorgt toch vaak voor een glimlach.”

De consument koopt steeds vaker een bosje bloemen of een plantje voor familie, vrienden of naasten. “We zien dat bloemen en planten hoger scoren in de cadeau top 10. Het DFG-bedrijf e-Flora/Bloompost.nl uit De Kwakel speelt in op de steeds groter wordende online markt. Via bloompost.nl kunnen consumenten online bloemen of een ander leuk cadeau bestellen en laten bezorgen door de brievenbus”, vertelt Brit. “Uiteindelijk is het ons doel om de wereld een stuk kleurrijker en groener maken. Making life colourful, together!”

Foto: Ruud, Paul en Loek, vrijwilligers bij de Voedselbank Uithoorn en Brit Fopma, Communicatie Manager bij Dutch Flower Group.