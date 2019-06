Bloemen bij huldiging handbal-kampioenen

Aalsmeer – Greenpark Aalsmeer mag een trotse handbalvereniging zijn. Dit jaar maar liefst drie teams die landskampioen zijn geworden. De Dames C1, Heren A1 en Heren 1 zijn dit seizoen de beste handballers van Nederland. Donderdag 20 juni zijn de spelers en speelsters gehuldigd en in het zonnetje gezet door de gemeente. Wethouder Robbert-Jan van Duijn zei een trotse wethouder van sport te zijn. Vorig jaar viel hem nog een boe-geroep ten deel toen hij zei meer een voetballer te zijn, maar dit goed maakte door de zeggen van handbal te zijn gaan houden. “En nu ben ik nog meer van handbal gaan houden. Topwedstrijden gezien met mooie goals.”

Vlaggenhaag en fotomomenten

De drie kampioensteams werden op het Raadhuisplein welkom geheten door de fans van Greenpark Aalsmeer die met vlaggen een haag vormden. Daarna waren er foto-momenten. De Meiden C1 voor de trap bij het gemeentehuis op de foto zonder en met wethouder, de Heren A1 ook zonder en met de wethouder, die overigens heel slim een wit colbert droeg en goed opviel tussen de zwarte tenues van de Aalsmeer tigers, en natuurlijk het Heren 1 team, dat voor het tweede opeenvolgende jaar als kampioensteam op de foto werd gezet. En daarna werd het even puzzelen en een flinke stap naar achteren zetten voor de gezamenlijke foto met de drie landskampioenen en op de achtergrond de fans met vlaggen.

Huldiging met bloemen

In de burgerzaal van het gemeentehuis was vervolgens de officiële huldiging. De aanvoerders werden verrast met een cadeau en bloemen, afscheid is genomen van de vier Heren 1 spelers Remco, Robin, Quinten en Erik, is speler van het jaar Tim Bottinga extra in het zonnetje gezet en werd applaus gevraagd voor alle begeleiders, coaches en vrijwilligers.

Kampioensschaal

Voor wethouder Van Duijn had voorzitter Mike van der Laarse van Greenpark tot slot nog een verrassend cadeautje. Bij de kampioensfoto ontbrak deze ‘glimmer’ en vorig jaar heeft ‘het’ vakantie gevierd in Griekenland, maar bijna aan het einde van de ceremonie kwam ie tevoorschijn: de kampioensschaal en aan wethouder Van Duijn de eer om deze aan de aanwezigen te tonen: “Wij zijn kampioen!”