BMW gestolen vanaf Bilderdammerweg

Kudelstaart – In de na-avond of nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 oktober is vanaf de Bilderdammerweg (nabij kerkelijk centrum de Spil) in Kudelstaart een auto gestolen.

Het betreft een BMW, één serie en blauw van kleur. Het kenteken van de auto is JX-582-R. Eigenaar van de BMW is Stephan Tromp en hij hoopt informatie te krijgen die mogelijk leidt naar de daders of nog liever de naar de plek waar zijn auto zich nu bevindt.

Getuigen kunnen Stephan bellen via 06-30891142 of contact opnemen met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).