Binnenzijde auto vernield door vuurwerk

De eigenaar van een ernstig beschadigde personenauto schrijft het volgende:

“Wat was jullie Kerstgedachte toen jullie op 2e Kerstnacht om ongeveer 2.00 uur in de Beellaan, het raampje van onze BMW hebben ingetikt en ‘cobra’ vuurwerk naar binnen hebben gegooid. Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen hoe de auto er van binnen uit ziet, een grote chaos.

Kattenkwaad uithalen hebben veel van ons gedaan toen we jong waren, maar dit is geen kattenkwaad of baldadigheid meer. Dit terzijde, maar de auto was net gerepareerd voor behoorlijk wat geld en stond sinds 1,5 week weer bij ons voor de deur. De rekening van de garage moet nog binnenkomen. Behalve dat het ons veel geld, frustratie en boosheid kost…heb ik ook medelijden met jullie, dat jullie al zo slecht zijn en dit soort dingen doen. Ik heb medelijden met jullie ouders, het zal je kind maar zijn…, en dat ze denken zoiets zou mijn kind nooit doen.

Was dit een impulsieve actie of hebben jullie een van te voren opgezet plan? Wat denken jullie en wat voelen jullie als je dit doet? Voel je dan een kick? Of denken jullie daar juist niet over na. En als jullie zouden zien wat het voor iemand betekent en wat de gevolgen zijn, zouden jullie het dan misschien niet doen? Of juist wel? Maar ja, dat denken en nadenken is natuurlijk heel moeilijk. Ik wens jullie ouders veel sterkte, er ligt een zware taak op ze te wachten.. als het nog niet te laat is”