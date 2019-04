Bingo levert 2.725 euro op voor KiKaRoW

Aalsmeer – Op donderdag 28 maart was café Vleghaar de perfecte locatie voor een geweldige bingo-avond waarvan de opbrengst bestemd was voor KiKaRoW. Onder de naam KiKaRoW Rondje NL wordt van 13 april tot en met 14 juli 2019 door Nederland geroeid om geld in te zamelen voor het onderzoeksproject ‘Later’ van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. In 14 weekenden wordt 1.400 kilometer langs ruim 45 roeiverenigingen afgelegd.

Het doel van de Later-studie is om de genetische aanleg van het optreden van late effecten bij kinderkanker, zoals onvruchtbaarheid, hartschade, botontkalking en chronische vermoeidheid, die veroorzaakt zijn door alle behandelingen, op te sporen en vervolgens te kunnen behandelen.

Angelique en J.P. Vleghaar hebben ervoor gezorgd dat hun zaak tot aan de nok toe gevuld was met deelnemers aan de bingo. Onder bezielende leiding van Jeroen Brussee en Nils van Beek werd de bingo een ongekend succes. Veel lokale ondernemers hebben prijzen ter beschikking gesteld dan wel tegen zeer gereduceerde prijzen ingebracht. Modecheques, leverworst, koffiezetters, dinerbonnen, planten, drogisterij verwenpakketten en een televisie zijn een greep uit de ingebrachte prijzen. In één woord hartverwarmend. Sommige bingo deelnemers hebben hun prijzen spontaan geveild waardoor de opbrengst voor KiKaRoW nog hoger werd. Zo werd ook de caravan, welke voor de gelegenheid vóór de deur bij lunchroom Vleghaar stond opgesteld, geveild. Geweldig. Zo ook de opbrengst.

Jeroen Brussee heeft aan initiatiefnemer Albert Vuil van KiKaRoW een cheque mogen overhandigen van 2.725 euro. Fantastisch!