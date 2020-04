Bingo bij flat in De Rietlanden

Kudelstaart – Een bijzondere activiteit hadden de zussen Sandra en Brenda in petto voor hun ouders en voor mede-bewoners van de flat in De Rietlanden afgelopen donderdag 9 april. Een leuk verzetje waarbij ook concentratie vereist was.

De ouderen in zorgcentra mogen geen bezoekers meer ontvangen en dat is natuurlijk triest, maar voor hen staan dagelijks zorgmedewerkers klaar, worden er activiteiten georganiseerd, arriveren er vele presentjes, zoals bloemen, planten en chocola, en sinds kort kan af en toe achter de ramen en op veilige afstand genoten worden van optredens en acts.

Er wonen echter ook heel veel ouderen nog zelfstandig en ook zij verdienen af en toe een extra verzetje in deze moeilijke corona-tijd. Daarom zijn Brenda en Sandra bingo gaan spelen met hun ouders en mede-flatbewoners. “We mogen ze niet binnen bezoeken, maar kunnen wel plezier met elkaar hebben op afstand”, legt Brenda het initiatief uit om bingo te gaan spelen.

“We hadden de dag ervoor door een groot aantal brievenbussen bingo-kaarten gedaan met een uitnodiging om mee te spelen”, vervolgt Brenda. “En kijk”, ze wijst naar de balkons, “er zijn best veel deelnemers.”

Zus Sandra wist een megafoon op de kop te tikken en Mick en Lieke, de kinderen van Brenda, waren bereid om de bingonummers op papier in de lucht te steken, zodat ook de minder goed horenden mee konden spelen. De twee hadden er duidelijk veel plezier in en namen hun taak uiterst serieus.

Brenda en Sandra hadden zich extra feestelijk uitgedost met ieder een pruik en een hoedje op en een vrolijke Hawaï-slinger om. De activiteit werd op prijs gesteld door de flat-bewoners. De ouders van Brenda en Sandra deden gezellig mee, net als vele andere flat-bewoners die zich vanaf hun balkon lieten vermaken met het bingospel en/of genoten van de vrolijke actie en de saamhorigheid hiervan.

Brenda, Sandra, Mick en Lieke hadden hun bingo-opstelling op veilige afstand van de flat in het gras opgesteld. Het duurde best lang voordat de eerste ‘bingo’ te horen was, maar dat deerde niemand. Het was gezellig met elkaar, het zonnetje scheen en allen waren even weg uit de sleur van (weer) een corona-dag. De ouders van Brenda en Sandra zijn vast trots op hun dochters en op hun kleinkinderen Mick en Lieke en terecht: Actie honderd procent geslaagd!

Door: Jacqueline Kristelijn