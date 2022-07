Bindingkamp Stadskanaal: “Het is superleuk hier”

Aalsmeer – Op zaterdag 16 juli zijn 34 kampkinderen samen met 10 leiding vertrokken naar Stadskanaal in Groningen. Een verslag van Pien, Saar, Yanira en Fiona: “Bij aankomst maakten we de tentenindeling en daarna werden de tenten meteen versierd! Dat moest ook wel, want elke dag is er een tentenkeuring door de tovenaar en de heks. Iedere avond wordt de vlag verstopt en moeten de kinderen de vlag proberen te stelen, maar de leiding kan ons wel betrappen. De vlag mag niet op de grond vallen, want als dat gebeurt is het kamp meteen afgelopen en moeten we naar huis. Dat is al zeventien jaar niet meer gebeurd en de regel bestaat al 57 jaar! Zondag zijn we met een oude locomotief naar Duitsland* gereden, daar gingen we het leuke ruilspel doen. Een groepje had een bril gekregen die wel 320 euro waard was! Maandag deden we een speurtocht en eindigden we bij een meer, daar mochten we als verrassing zelf pannenkoeken bakken. Vandaag is het heel warm, maar we doen leuke waterspellen en gaan straks buikglijden. Het is super leuk hier en we hebben veel plezier! “

* Opmerking van de leiding: we kunnen de kinderen alles wijsmaken.