Bijzondere workshops in Flower Art Museum

Aalsmeer – In het Flower Art Museum in Aalsmeer vinden de komende tijd twee bijzondere workshops plaats. Zondag 25 november staat de Japanse kunstvorm Sumi-e centraal. Zaterdag 8 december is er een fotografieworkshop met speciale aandacht voor belichting.

Kunstvorm Sumi-e

De in Oldenzaal woonachtige kunstenares Louise van Eenennaam, die momenteel in het museum exposeert, heeft zich gespecialiseerd in meditatieve Oosterse kunsten. Eén hiervan is Sumi-e, een kunstvorm die ooit in Japan werd geïntroduceerd door Chinese Zen Boeddhisten. Sumi-e betekent ‘schilderen met zwarte inkt’. Deelnemers aan de workshop leren de basisstreken. Er wordt geschilderd op rijstpapier, de inkt maakt men zelf op een inktsteen. Een korte meditatie om tot rust te komen maakt deel uit van de workshop. Na de lunch kiezen deelnemers een onderwerp uit het ruime aanbod voorbeelden: bamboe, pruimenbloesem, orchidee, chrysant en andere bloemen. Het onderwerp wordt in een paar streken geschilderd, Sumi-e is de ‘kunst van het weglaten’. De workshop Sumi-e is zondag 25 november van 10.30 tot 15.30 uur en de kosten zijn 75 euro inclusief materiaal en lunch. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Schilderervaring is niet vereist.

Schilderen met licht

Een heel ander onderwerp staat zaterdag 8 december op het programma. Deze dag geven Robin Noorda en Margot van de Stolpe de fotografieworkshop ‘Stilleven schilderen met licht’. Zij maken deel uit van het Amsterdamse Tropism Art & Science Collective, dat kunst maakt over de bloemen- en plantenwereld vanuit een wetenschappelijke achtergrond. Het museum werkt samen met dit kunstenaarscollectief.

Tijdens de workshop maken deelnemers een opname waarbij volop aandacht wordt besteed aan compositie en uitlichting. Vervolgens wordt in de bewerking met lagen van verschillende belichting gewerkt, waardoor je de magie van het licht op ultieme wijze in de hand hebt.

Zo ontwikkel je de vaardigheid om ‘te schilderen met licht’. In het museum is te zien welke bijzondere resultaten deze manier van werken oplevert. Deze workshop is zaterdag 8 december van 10.30 tot 13.00 uur. Kosten zijn 60 euro inclusief koffie of thee.

Aanmelden

Aanmelden voor de beide workshops kan via info@flowerartmuseum.nl. Het Flower Art Museum is elke vrijdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en is gevestigd aan de Kudelstaartseweg 1 in Aalsmeer (tegenover de watertoren). Momenteel is er onder andere een tentoonstelling van de gerenommeerde bloemkunstenaar Arjan van Arendonk en een thematentoonstelling gewijd aan bloemstillevens van hedendaagse kunstenaars. Kijk voor meer informatie op: www.flowerartmuseum.nl.