Bijzondere schrijvers te gast in de bibliotheek

Aalsmeer – Drie bijzondere schrijvers zijn te gast in de Bibliotheek: Peter Buwalda, Ilja Leonard Pfeijffer en Sytze van der Zee vertellen over hun laatste romans. De verkoop van de kaarten start deze week!

Bestsellerauteur Peter Buwalda wordt op 4 maart geïnterviewd door Jasper Henderson (hoofdredacteur Lebowski Publishers) over zijn werk: zijn laatste boek Otmars zonen, dat door de pers is bejubeld als een roman waar het taalplezier en de vertelkunst vanaf spat.

Ilja Leonard Pfeijffer vertelt op 13 maart over zijn grootse Europese roman Grand Hotel Europa. Over Europese identiteit, liefde in tijden van massatoerisme en de spannende zoektocht naar het laatste schilderij van Caravaggio.

En op 16 april gaat Sytze van der Zee opnieuw in gesprek met een van de overlevenden die hij voor zijn boek interviewde. Van der Zee sprak met ongeveer tachtig ouderen over het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Kaartjes zijn te koop via de website van de Bibliotheek: www.debibliotheekamstelland.nl

Praktische informatie:

Peter Buwalda komt naar de Bibliotheek Aalsmeer in De Oude Veiling op woensdag 4 maart van 20.15 tot 22.00 uur.





Ilja Leonard Pfeijffer is te gast in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein op vrijdag 13 maart van 20.00 tot 22.00 uur.



Sytze van der Zee Bibliotheek Amstelveen Stadsplein

Datum: Donderdag 16 april

Tijden: 19.30 tot 21.00