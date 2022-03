Bijzondere bijeenkomst voor sportclubs Uithoorn en De Kwakel

Ben jij een bestuurder, lid van een technische commissie, trainer of coach bij een sportclub in Uithoorn of De Kwakel? En wil jij dat het nog beter gaat met de kinderen? En dat het voor jou nog leuker wordt? Kom dan op maandagavond 28 maart aanstaande naar het Sportcafé met de humoristische theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’. Dankzij het Sportakkoord zijn de kaartjes gratis. Maar vol is vol, dus meld je nu aan!

Werken aan betere prestaties, minder incidenten, minder kinderen die afhaken en meer plezier voor jou als trainer of coach. Daarover gaat deze theatervoorstelling van de stichting Positief Coachen, omarmd door sportkoepel NOC*NSF.

Het zijn stuk voor stuk zeer actuele en urgente thema’s in de sport. Daarom wil de gemeente Uithoorn de trainers / coaches en ook de bestuurs- en commissieleden van alle sportclubs graag deze voorstelling laten zien.

De uitvoering op maandag 28 maart 2022 vindt plaats in de kantine van Legmeervogels. De inloop is vanaf 19.15 uur, het Sportcafé zelf is van 19.30 tot 21.00 uur. Na afloop van de theatervoorstelling is er gelegenheid om informeel na te praten en gezamenlijk vervolg acties af te kunnen spreken. Een unieke kans voor de sportclubs om elkaar na twee jaar coronacrisis weer te ontmoeten. De toegang is gratis. Dat kan via www.datschietlekkeropzo.nl. Daar is ook meer info over de voorstelling te vinden, zoals de trailer.