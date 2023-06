Bijzondere 11e editie Amsterdamse Bos Golf 

Regio – Dinsdag 27 juni werd de elfde editie van het Amsterdamse Bos Golf gespeeld. Eénmaal per jaar wordt het Amsterdamse Bos omgetoverd in een 18 holes golfbaan door leden van de Rotaryclub Aalsmeer-Uithoorn. Vele vrijwilligers zijn hier weken en maanden voor actief met voorbereiding. Deelnemers moeten geënthousiasmeerd worden, catering moet geregeld worden, de fairways en de greens gemaaid worden etc. Als de dag zelf dan zover is verspreiden zich 120 spelers over de verschillende holes om hun spel te spelen terwijl andere gebruikers van het bos hun wandeling houden en de hond uitlaten. Deze mix van gebruikers gaat goed dankzij de inzet van de vele marshals die de veiligheid in het bos in de gaten houden. Aan het eind van een mooie golfdag wordt op het terrein van Cricketclub VRA het toernooi afgesloten met een diner en een veiling voor het goede doel. Dit jaar voor de derde en laatste maal het onderzoek naar fronto temporale dementie van ErasmusMC. Burgemeester Guido Oude Kotte van Aalsmeer was een deel van de dag in de baan om mee te spelen. Aan het eind van de dag mocht hij mede de cheque uitreiken aan de artsen van het ErasmusMC met het mooie bedrag van € 56.500,–. Het was een succesvolle editie door inzet van sponsoren, vrijwilligers en organisatoren.

Foto: Burgemeester Oude Kotte was ook te gast.