Bijna start kaartverkoop nostalgisch filmfestival

Aalsmeer – Volgende week donderdag- en vrijdagavond, 9 en 10 augustus, is het weer zover. Dan start de kaartverkoop voor het Nostalgisch Filmfestival, dat op dinsdag 4 september in de feesttent op het Praamplein wordt gehouden. Het Boekhuis in de Zijdstraat is hiervoor speciaal geopend tussen 7 en 8 uur.

Een toegangsbewijs, voor zowel de middag- als avondvoorstelling, kost 7,50 euro (inclusief garderobe, koffie of thee). Vanaf zaterdag 11 augustus zijn kaarten, indien nog voorradig (vorig jaar waren ze voor ’s avonds in anderhalf uur uitverkocht) verkrijgbaar tijdens de normale openingstijden van het Boekhuis.

Het is voor de zevende keer, dat journalist Dick Piet het Nostalgisch Filmfestival voor Feestweek Aalsmeer organiseert én presenteert. Het is hem opnieuw gelukt een totaal nieuw programma samen te stellen, Op enkele bewerkte en met nieuwe beelden aangevulde ‘klassiekers’ na, laat hij nooit eerder vertoonde films zien.

De films, waarvan een aantal uit familiearchieven beschikbaar gesteld, dateren uit de periode 1927 – 2005 en doen Aalsmeer van weleer in al zijn verscheidenheid opnieuw beleven. Behalve een paar langere films, staat het programma bol van de korte films. Hierdoor is het mogelijk vele onderwerpen de revue te laten passeren, zoals afzwemmen in een stormachtige VIBA in 1971; kapper Van der Sluis en slager Kroes aan de Machineweg anno 1957.

Voorts bouw winkels, braderie en luilak in de Ophelialaan eind jaren ’60; paardenvoetbal aan de Hornweg in 1929; de CAV in 1928; atlete Tilly van der Zwaard in 1962; op en rond de Oosteinderpoel (kwekerijen, ijspret op het Modderpoeltje, Het Oosterbad, etc.) tussen 1972 en 1996; drankenhandel Van Es aan de Aalsmeerderdijk rond 1950; bloemencorso’s 1964 en ‘68; kolenvervoer over het ijs eind jaren ’30; Maarse & Kroon, en nog veel meer.

De aanvang van de nostalgische middag- en avondvoorstelling, is resp. om 14 en 20 uur. Om de bezoekers een aangenamere ‘zit’ te bezorgen, worden de klapstoelen vervangen door comfortabele kuipstoelen. Wilt u er helemaal zeker van zijn ‘zacht’ te zitten, neem dan gerust een kussentje mee.

Foto: Het bloemencorso’s in 1932 op de Oosteinderweg vlak voor de Machineweg.