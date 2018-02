Bijna carnavalspret in Poelgilderdam

Kudelstaart – Het jaarlijkse carnaval staat voor de deur en in het tot Poelgilderdam omgetoverde Kudelstaart gaat dit feest groots gevierd worden met diverse activiteiten voor alle leeftijden en georganiseerd door de Pretpeurders. De carnavalspret begint donderdag 8 februari al met de loting voor de volgorde van de optocht. Deze bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur in het Dorpshuis. Op vrijdag 9 februari presenteert de Pretpeurders het jeugdcarnaval van 19.00 tot 22.00 uur. De mooist verklede persoon krijgt een prijs.

Op zaterdag 10 februari staat de kinderoptocht op het programma. De start is om 13.01 uur en verzamelpunt is de parkeerplaats achter het Dorpshuis en in de avond wacht het altijd heel gezellige prinsenbal vanaf 20.11 uur in het Dorpshuis. Zondag 11 februari kan Aalsmeer en Kudelstaart weer uitlopen voor de grote optocht met prachtig versierde karren. De start is om 11.41 uur bij het Dorpshuis.

Op 12 februari is het Blauwe Maandag vanaf 20.11 uur en dinsdag 13 februari vanaf 14.11 uur is er alle aandacht voor de jeugd van vroeger. Ook deze twee activiteiten vinden plaats in het Dorpshuis. Het carnaval wordt afgesloten met het halen van het askruisje op woensdag 14 februari van 19.00 tot 20.00 uur in de naastgelegen RK Kerk St. Jan Geboorte.