Bijeenkomsten politie ‘veilig in je straat’

Aalsmeer – Het is de tijd van het jaar dat het aantal woninginbraken toeneemt. Het is vroeg donker en dit nodigt dieven meer uit om op stap te gaan. Na een vrij rustige periode, zijn er de afgelopen weken in Aalsmeer ook meer inbraken gepleegd. De politie roept op om bij het verlaten van de woning alle deuren en ramen goed af te sluiten en het licht aan te laten.

“Inwoners kunnen zelf veel doen om de kans te verkleinen dat zij slachtoffer worden van bijvoorbeeld een woninginbraak of een andere criminaliteit”, vertelt Erik van den Brun, wijkagent voor het Centrum. “Voor buurtbewoners die hier meer over willen weten, organiseer ik huiskamerbijeenkomsten ‘veilig in je straat’. De avonden zijn voor inwoners van mijn wijk.”

Binnen en buiten

Tijdens de bijeenkomst met maximaal twaalf personen wordt voorlichting gegeven over hoe de surveillancedienst werkt, het belang van een goed signalement, bellen met de politie, verdachte situaties, babbeltrucs, inbraakpreventie, vakantieservice, buurtapp en computerfraude. De interactieve bijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur en bestaan uit twee delen. Het eerste deel van de avond is binnen en het tweede deel buiten. In dit tweede deel wordt met elkaar een kijkje in de betreffende straat genomen om te zien waar bijvoorbeeld donkere plekken zijn, hoe het met de verlichting staat en gekeken wordt bij een aantal woningen van deelnemers hoe het met de inbraakbeveiliging staat.

Eigen straat of buurt

“Het initiatief voor een dergelijke avond moet wel van bewoners zelf komen”, gaat Erik van den Brun verder. “Als dorpsbewoners er iets voor voelen om eens zo’n avond bij hem of haar thuis te organiseren, dan is het de bedoeling dat zij contact met mij opnemen, zodat een datum afgesproken kan worden. Daarna moet de betreffende bewoner zelf geïnteresseerde buren uitnodigen, maximaal twaalf. De avond wordt verder helemaal door mij ingevuld. De kracht van dit soort voorlichtingsbijeenkomsten zit hem in het feit dat het de eigen straat of buurt is.”

Erik van den Brun geeft namelijk tips die specifiek op de betreffende straat of buurt van toepassing zijn. “Inwoners gaan ineens op een andere manier naar hun eigen straat kijken. Bovendien leren ze elkaar als buren ook wat beter kennen”, aldus de wijkagent.

Geïnteresseerd in een huiskamerbijeenkomst ‘veilig in je straat’? Neem dan contact op met de wijkagent voor het Centrum via facebook of bel het centrale nummer van de politie 0900-8844. Erik van den Brun hierover aanspreken op straat, vindt hij ook prima.

Foto: Wijkagent Erik van den Brun tijdens een eerdere huiskamerbijeenkomst.