Bijeenkomst PvdA/GL over wonen in Aalsmeer

Aalsmeer – Op woensdag 26 maart organiseert PvdA/GroenLinks Aalsmeer een avond voor iedereen die zich zorgen maakt over wonen in de gemeente Aalsmeer. Betaalbare woningen zijn schaars, sociale huur heeft lange wachttijden en nieuwe woonplannen lopen vast in regels en bezwaren. Hoe dit op te lossen? Daar willen politici samen met inwoners over in gesprek gaan. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 tot 22.00 uur in het Dorpshuis ‘t Podium aan de Kudelstaartseweg 239 en iedereen is welkom.

Twee sterke sprekers

De fractie heeft twee sprekers uitgenodigd die ieder op hun eigen manier naar wonen kijken: Kees Buskermolen (Nieuw Aalsmeer) komt uit een familie met diepe wortels in de gemeenschap en zet zich al jaren in voor een betere toekomst van Aalsmeer. Hij zal laten zien hoe er slimmer gebouwd kan worden en welke kansen men nu laat liggen. Hij is betrokken bij projecten zoals de flexwoningen achter de Oosterkerk en weet als geen ander hoe woningbouw in Aalsmeer en Kudelstaart in beweging kan komen.

Herman Leisink, politicoloog en expert in sociale huur, neemt de aanwezigen mee in de geschiedenis en toekomst van betaalbaar wonen. Waarom zijn de wachttijden zo lang? Wat betekent dat voor starters, ouderen en middeninkomens? En wat kan er nu gedaan worden om het tij te keren? Doe mee en denk mee! Na de presentaties is er volop ruimte voor gesprek. Hoe zien inwoners de toekomst van wonen in Aalsmeer en Kudelstaart? Met elkaar wordt op zoek gegaan naar haalbare ideeën. Betaalbaar wonen is een recht, geen luxe. Kom naar deze avond en praat mee over hoe Aalsmeer en Kudelstaart leefbaar te houden voor iedereen! Aanmelden is niet verplicht, maar wordt gewaardeerd. Stuur een e-mail naar: groenroodaalsmeer@gmail.com

