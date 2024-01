Bij NVVH-Vrouwennetwerk lezing over pelgrimstocht￼

Wilnis – Op woensdag 24 januari aanstaande is er in de Willisstee in Wilnis, bij NVVH-Vrouwennetwerk, afdeling de Ronde Venen een lezing over een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Karlien Veldhoen en Elza Vis gaan vertellen over hun persoonlijke tocht, die ze ieder afzonderlijk per fiets maakten naar Santiago in Spanje.

Santiago de Compostela is een beroemd bedevaartsoord in het Noord-Westen van Spanje, in de regio Galicië. Het werd een symbool in de strijd van de Spaanse christenen tegen de islam. Velen hebben nog eens de wens om te beginnen aan een tocht naar Santiago de Compostela. De afstand vanuit Nederland is ongeveer 2400 km en start in Sint Jacobiparochie in Friesland; het pad loopt via Hasselt, Deventer, Nijmegen en Maastricht naar België, door Frankrijk en tenslotte Spanje. Een veel gekozen kortere “camino” start in St. Jean-Pied de Port in Frankrijk of Porto in Portugal. Naast een route voor wandelaars is er ook een route voor fietsers. Bekende symbolen zijn de sint jakobsschelp en de kalebas, die door de oude pelgrims gebruikt werd om hun watervoorraad in te dragen. Het einddoel van de pelgrimstocht is de prachtige kathedraal, gebouwd in 997-1211 en werelderfgoed sinds 1985. Volgens een legende zou het graf van de apostel Jakobus zich hier bevinden.

Benieuwd naar de ervaringen van Karlien Veldhoen en Elza Vis? Kom dan op woensdag 24 januari naar de Willisstee, aanvang 10 uur. Introducés zijn welkom, zij betalen € 3,50.